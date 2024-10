Urban Myth Dissolution Center angekündigt

Shueisha Games stellt uns "Urban Myth Dissolution Center" vor. Einen Trailer zu dem Adventure bekommen wir auch gezeigt.

In "Urban Myth Dissolution Center" schlüpfen wir in die Rolle von Azami Fukurai, einer knallharten Ermittlerin, die für ein spezielles Zentrum arbeitet, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, städtische Mythen und Legenden auszulöschen. Unter der Leitung von Ayumu Meguriya, einem mysteriösen Hellseher, der zwar die wahren Ursprünge der Anomalien durchschaut, aber aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen selten das Büro verlässt, jagen wir unheimliche Phänomene, verfluchte Objekte und düstere Geheimnisse, die tief in den Schatten der Stadt lauern.

Der Titel vereint klassische Detektivarbeit mit einem übernatürlichem Thrill. Zeugen befragen, Beweise sammeln und in den dunklen Ecken der Social-Media-Welt nach der Wahrheit graben - das ist Azamis Job. Alles wurde in einer psychedelischen Pixelgrafik verpackt, welche die bizarre und unheilvolle Atmosphäre einfängt. Unterstützt werden wir dabei von Jasmine, der unmotivierten, aber talentierten Allzweckhilfe des Teams, die als Fahrerin und Beobachterin fungiert.

"Urban Myth Dissolution Center" erscheint am 13. Februar 2025 für PS5, Switch und den PC.