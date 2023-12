Finji enthüllt Usual June

Finji, das Entwicklungsstudio hinter "Overland" und "Canabalt" und Herausgeber von "Tunic", "Night in the Woods und Chicory: A Colorful Tale", ist stolz, die nächste interne Entwicklung ihres Studios zu enthüllen: "Usual June".

Usual June wird vom Finji-Entwicklungsteam unter der Leitung von Creative Director Adam Saltsman (Overland, Canabalt) kreiert und in Zusammenarbeit mit dem narrativen Team von Sweet Baby Inc. (Alan Wake 2, God of War: Ragnarok, Spider-Man 2), sowie dem BAFTA-prämierten Audioregisseur Adam Hay (Dreams, Everybody's Gone to the Rapture) produziert. Spieler nehmen die Rolle von June an, eine Studentin, die mit Geistern sprechen kann. Während die Spieler mit ihren neuen besten Freunden Zeit verbringen, müssen sie sich gegen seltsame Kreaturen verteidigen und versuchen, die tiefsten Geheimnisse einer Stadt im Mittleren Westen der USA aufzudecken, bevor es zu spät ist.

Spielerwerden sich an hektischen, flexiblen Kämpfen, einer witzigen Besetzung (lebendig und tot) und einer originellen Verschwörungsgeschichte erfreuen, die zu gleichen Teilen furchteinflössend, lustig und süss ist und dem Storytelling von Graphic Novels nachempfunden wurde, alles in einer komplett in 3D realisierten Spielwelt.