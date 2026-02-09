Utawarerumono: ZAN 2 schafft den Sprung zu uns

Die beiden Publisher DMM Games und Shiravune sowie Entwickler Aquaplus geben bekannt, dass "Utawarerumono: ZAN 2" den Sprung zu uns schafft - zumindest für den PC. Der Release findet sogar schon in diesem Monat statt.

So wird "Utawarerumono: ZAN 2" ab 25. Februar für den PC erhältlich sein. Einige Optimierungen und Erweiterungen für diese Plattform wurden bereits in Aussicht gestellt.

In "Utawarerumono: ZAN 2" kombinieren wir auffällige Kampftechniken, spielverändernde Ausrüstungsgegenstände und weiterentwickelbare Fähigkeiten und stellen aus über 20 spielbaren Charakteren ein unaufhaltsames Team zusammen, um in diesem actiongeladenen Abenteuer über 50 Story-Missionen und mehr zu meistern. "Utawarerumono: ZAN" ist zurück und besser denn je.

In Japan wurde "Utawarerumono: ZAN 2" am 22. Juli 2021 auch für PS4 und PS5 veröffentlicht.