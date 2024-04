Die Stunlock Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "V Rising" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch nciht vorenthalten.

Besagter Gameplay-Trailer zu "V Rising" trägt den Titel "Ruins of Mortium". Er zeigt uns fast eineinhalb Minuten lang, was der Survivaltitel spielerisch zu bieten hat.

In "V Rising" schlüpfen wir in die Rolle eines selbst erstellten Blutsaugers, der nach seiner Auferstehung mit einer rauen Welt konfrontiert wird, in der er sich zurechtfinden muss. Dabei gilt es nicht nur, Feinde zu besiegen und ein eigenes Gebäude bzw. Schloss zu errichten, sondern auch das Sonnenlicht zu vermeiden.

"V Rising" erscheint am 8. Mai für den PC. Eine PS5-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.