Valheim hat einen Termin

Coffee Stain Publishing hat einen Erscheinungstermin für "Valheim" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Konkret wird "Valheim" ab 9. September erhältlich sein. Die Plattformen waren mit PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch 2 und dem PC ja schon länger bekannt. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen.

Die freudige Nachricht wird mit einem Release Date Trailer zu "Valheim" begleitet. Darin zeigt man uns fast eineinhalb Minuten lang unterschiedliche Facetten von der Spielwelt und dem Gameplay.

"Valheim" war bereits im Juni 2020 angekündigt worden.