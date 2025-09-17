Valheim kommt auch für PS5

Coffee Stain Publishing hat eine PS5-Umsetzung von "Valheim" vorgestellt. Wir fassen alle bisher bekannten Fakten dazu für euch zusammen.

Zunächst einmal wird uns die PS5-Portierung von "Valheim" mit einem Trailer schmackhaft gemacht. Das Material trägt dabei den Titel "The Forsaken" und Neil Newbon hat darin eine tragende Rolle. Wir bekommen inhaltlich über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay geboten.

Ein Releasefenster für die PS5-Version von "Valheim" gibt es übrigens auch schon. Demnach wird diese im Laufe des nächsten Jahres verfügbar sein.

"Valheim" ist am 2. Februar 2021 auf dem PC in den Early Access gestartet. Xbox One und Xbox Series X folgten diesbezüglich am 14. März 2023.