Valor Mortis: Frisches Gameplay

One More Level und Lyrical Games haben im Rahmen der Triple-i Initiative einen neuen Trailer zu "Valor Mortis" veröffentlicht. Das Video zeigt bisher unveröffentlichte Spielszenen aus dem Soulslike-Titel, der zur Zeit der Napoleonischen Kriege spielt. Neben neuen Schauplätzen werden ein frischer Endgegner sowie eine weitere Waffe und eine spezielle Fähigkeit präsentiert.

Das Video führt euch an verschiedene Orte, die vom Verfall der napoleonischen Armee gezeichnet sind. Ihr kämpft euch durch blutige Schlachtfelder, zerstörte Städte und dunkle Abwasserkanäle. Während ihr euch euren Feinden im Nahkampf stellt oder Schusswaffen nutzt, steht euch nun zusätzlich das Rapier zur Verfügung. Diese Waffe bietet im Vergleich zum Säbel andere Möglichkeiten in den Auseinandersetzungen.

Eine neue Fähigkeit erlaubt es euch, euch dynamisch durch die Welt zu bewegen. Damit erreicht ihr Orte über Mauern, Brücken und Gebäude, die zuvor unerreichbar schienen. Laut Game Director Radosław Ratusznik ist dies ein Rückgriff auf das Tempo früherer Titel des Studios.

In den engen Gassen und Kanälen trefft ihr auf gefährliche Gegner:

Eternal Guardian: Eine neue Version mit einem mutierten Arm unter einer goldenen Maske. -** Orphan-Boss:** Ein mutierter Gegner, der in der Kanalisation auf euch wartet.

"Valor Mortis erscheint diesen Herbst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.*