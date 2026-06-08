Valor Mortis hat einen Termin

Beim gestrigen Xbox Games Showcase wurde auch ein Releasetermin für "Valor Mortis" verkündet. Frisches Trailermaterial hatte man simultan auch parat.

Demnach erscheint "Valor Mortis" am 24. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine Switch-2-Fassung des Action-Rollenspiels ist offenbar nicht angedacht.

Einen brandneuen Release Date Trailer hat man ebenfalls im Gepäck. Darin widmet man sich zunächst in atmosphärischen Sequenzen der Story und zeigt dann flotte Gameplay-Impressionen, die Lust auf mehr machen.

Schon im April war Gameplay aus "Valor Mortis" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Valor Mortis" war bei der gamescom Opening Night Live im vergangenen August erstmals vorgestellt worden.