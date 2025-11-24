Valor Mortis: Packender Gameplay-Trailer

Entwickler One More Level versorgt uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "Valor Mortis". Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Valor Mortis" trägt den Namen "The Crimson Plague" und zeigt uns über eine Minute lang, was spielerisch von dem Titel zu erwarten ist. So bekommen wir etwa atmosphärische Impressionen von der Spielwelt oder packende Kampfsequenzen mit Gegnern geboten.

"Valor Mortis" war bei der gamesocm Opening Night Live im August vorgestellt worden. In diesem Rahmen hatte man einen ersten Trailer gezeigt.

"Valor Mortis" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.