Valor Mortis erscheint später

Lyrical Games hat den Release von "Valor Mortis" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte das Action-Rollenspiel ab 24. September erhältlich sein.

Keine Angst, einen neuen Erscheinungstermin nennt man gleichzeitig auch. "Valor Mortis" wird nun nämlich erst am 13. Oktober veröffentlicht. Einen Grund für die Verzögerung erfahren wir dagegen nicht, aber es ist anzunehmen, dass man den vielen Toptiteln, die Ende September ebenfalls erhältlich sein werden, aus dem Weg gehen will.

Die Entscheidung zum neuen Releasetermin für "Valor Mortis" ist aber offenbar recht kurzfristig gefallen. Beim Xbox Games Showcase am vergangenen Sonntag hatte man nämlich noch das alte September-Datum genannt und einen entsprechenden Release Date Trailer gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Valor Mortis" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.