Valorant: Developer-Update

Zum Start der "Valorant" Saison 2025 // Akt I veröffentlicht Riot Games ein Developer-Update mit umfassenden Informationen rund um die neuen Saisoninhalte. In einem zusätzlichen Video heisst Studio Head Anna Donlon die Spieler willkommen und spricht zusätzlich über zukünftige Pläne für "Valorant".

"Valorant" verabschiedet sich vom Episodenformat und führt Saisons ein. Dieses Jahr fällt der offizielle Startschuss für die Saison 2025, auch V25 abgekürzt. Die einzelnen Akte – sechs Stück pro Jahr – bleiben bestehen. Sie spiegeln weiterhin zentrale Gameplay-Perioden hinsichtlich Themen wie der Rangliste, Battlepasses, Kartenrotationen und Premier-Stages wider. Was die Geschichte betrifft, so arbeitet das Team weiter daran, das "Valorant"-Universum mit Leben zu füllen. Dies beinhaltet unter anderem Agenten-Sprachausgabe, verschiedene Animationsvideos und weitere Inhalte. Um einen besseren Jahresrhythmus für die kompetitive Szene zu schaffen, wird "Valorant" Champions in den Oktober verschoben.

In dem Dev-Update sprechen Agents Lead John Goscicki und Game Designer Ryan Cousart über den neuesten "Valorant"-Agenten Tejo, der zu Beginn der Woche vorgestellt wurde, und seine Rolle im Spielgeschehen. Ausserdem geben sie bekannt, dass für 2025 mindestens zwei weitere Agent:innen geplant sind.

Für die erste Hälfte des Jahres plant das Team verschiedene Agentenänderungen, darunter eine Neugewichtung von Isos Fähigkeiten und Anpassungen an Deadlock, damit sie offensiver gespielt werden kann. Die Kartenauswahl wird mit jedem Akt aktualisiert und immer kurz nach dem Start des aktuellen Akts bekanntgegeben.

Auch im Hinblick auf den gewerteten Modus gibt es Änderungen. So wird beispielsweise der Rangschild hinzugefügt, damit Spieler zwischen Schnittstellenrängen wie Gold 1 und Silber 3 einen Puffer haben, bevor sie absteigen. Ausserdem wird die Rangwertungsrückerstattung implementiert. Das "Valorant"-Team arbeitet weiterhin an ihrem Überprüfungsansatz, um das Feedback und die Transparenz in Bezug auf Verhalten im Spiel zu verbessern soll.

E-Sports-Veranstaltungen rund um "Valorant" finden 2025 in drei neuen Städten statt: Masters Bangkok, Masters Toronto und "Valorant" Champions in Paris. Fans der kompetitiven Szene dürfen sich auf eine neue Saisonkapsel mit Nahkampfwaffe freuen, ähnlich zu LOCK//IN 2023. Die internationalen Ligen werden auf je zwölf Teams ausgeweitet, wobei über Ascension fünf neue Teams dazu kommen: 2Game Esports, XLG Esports, Apeks, Nongshim RedForce und Boom Esports. Zudem sind die Play-offs nun umfassender und es gibt eine längere Pause nach Masters Toronto, um den Teams mehr Vorbereitungszeit auf "Valorant"-Champions zu ermöglichen. Meisterschaftspunkte wurden überarbeitet, um die Punkteverteilung interessanter zu gestalten. Dies bedeutet, dass nicht nur das Siegerteam Punkte bekommt, dass es neue Qualifizierungsmöglichkeiten gibt und Comebacks zu jedem Zeitpunkt möglich sind. Gleichzeitig wird ausserdem eine durchgehend starke Leistung belohnt.

Im Rahmen des Premium-Contents 2025 bringt das Dev-Update den Zuschauern Flex näher, eine neue Art von kosmetischen Inhalten zum Selbstausdruck. Sie werden über die Sammlungen ausgerüstet und erscheinen im Spiel im Graffitirad der Spieler. Flex können jederzeit ausgerüstet werden und sind aus der Third-Person-Perspektive nicht sichtbar, damit die Gameplay-Integrität nicht beeinträchtigt wird. Um die Einführung von Flex in dieser Woche zu feiern, haben "Valorant"-Spieler: einen kostenlosen Flex erhalten. Ein zweiter Flex ist über den Saison 2025 // Akt I Battlepass erhältlich, weitere Versionen sind in Planung.