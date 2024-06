Valorant für PlayStation 5 und Xbox Series X angekündigt

Riot Games kündigt an, dass der 5-gegen-5-Taktikshooter "Valorant" auf den Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich sein wird, beginnend mit einer Limited Beta. Die Limited Beta-Version ist zunächst am 14. Juni 2024 in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Europa und Japan verfügbar, bevor sie kurz darauf möglicherweise auf die verbleibenden globalen Regionen ausgedehnt wird.

"Als wir überlegten, ob wir Valorantfür weitere Plattformen veröffentlichen sollten, wussten wir, dass wir dieselbe kompromisslose kompetitive Erfahrung bieten müssen, die PC-Spieler seit Jahren erleben: einen präzisen teambasierten taktischen Shooter. Wir haben darauf beharrt, dass sich das kompetitive Gameplay von Valorantmit einem Controller natürlich anfühlen muss, und dass wir möglicherweise das Projekt aufgeben müssen, wenn wir dieses Versprechen nicht erfüllen können. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist, aber unsere Spieler*innen haben in dieser Hinsicht das letzte Wort.“

Arnar Gylfason, Production Director von Valorant bei Riot Games