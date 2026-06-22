Valorant: Map Reveal Trailer

Riot Games stellt mit Summit die neueste "Valorant"-Map vor, die am 24. Juni 2026 veröffentlicht wird. Die Map ist in einer Radiant-Trainingsakademie in den Bergen Chinas angesiedelt und kombiniert Trainingshallen sowie Meditationsgärten.

Zu den zentralen Merkmalen von Summit zählen zwei Spike-Areale, ein 3-Lane-Layout, drei zerstörbare Wände auf Areal A, Areal B und in der Mitte. Diese Elemente verändern das Schlachtfeld dynamisch während der Runde, denn zerstörten Wände blockieren beispielsweise für den Rest der Runde wichtige Sichtlinien und Rotationswege.

Darüber hinaus erscheint die neue Skinreihe "Schwarzer Gipfel", die Sci-Fi- und mystische Einflüsse kombiniert. Die Kollektion umfasst Skins für Phantom, Sheriff, Spectre, Ares sowie die neue Nahkampfwaffe "Divide". Der Battlepass von Akt 4 enthält unter anderem Ghost – Himmelsreisser, das Banner "Gönnt euch, Leute", das Graffiti "Blep" und weitere kosmetische Inhalte.