Neuausrichtung von Valorant E-Sports

Riot Games kündigt für das Jahr 2027 eine umfassende Weiterentwicklung der Valorant Champions Tour (VCT) an. Das neue Konzept umfasst ein turnierbasiertes Wettbewerbsmodell mit offener Qualifikation für globale Events, ein erneuertes Partnerschaftssystem sowie eine deutliche Ausweitung von Live-Events an internationalen Standorten.

Im Zentrum der Neuausrichtung steht laut Riot Games eine grundlegende Modernisierung des "Valorant"-E-Sports. Leo Faria, Global Head of "Valorant" E-Sports, beschreibt die Leitidee hinter den Veränderungen:

"Im Mittelpunkt der VCT 2027 steht eine neue Vision, wie Teams wetteifern und wie Fans den E-Sport von Valoranterleben. Durch die Umstellung auf ein turnierbasiertes System mit offenem Zugang zu unseren grössten Events erschaffen wir ein dynamischeres Ökosystem mit hohen Einsätzen, in dem jedes Match zählt und jedes Team eine Chance auf der globalen Bühne erhält."

Offene Qualifikation für globale Events

Erstmals könnt ihr euch über offene Qualifikationsrunden direkt für Masters und Champions qualifizieren. Erfolgreiche Teams erhalten Zugang zu den Bühnen des "Valorant"-E-Sports sowie zu finanziellen Chancen über Preisgelder und digitale Produkte.

Preisgelder von insgesamt über sechs Millionen USD pro Jahr

Vollständige Übernahme der Reisekosten zu globalen Events

2025 teilt Riot Games über 86 Mio. USD aus digitalen Produkten mit den VCT-Teams

Einführung der VCT Cups

Die neuen VCT Cups ersetzen das bisherige Ligaspiel. Sie fungieren als LAN-basierte Turniere, welche die starken Teams jeder Region ermitteln. Die Cups eröffnen Qualifikationspfade über offene Runden, tragen Live-Finalspiele in neuen Städten aus und ermöglichen direkte Qualifikationen für Masters und Champions.

Globaler Footprint

Die VCT 2027 bringt Live-E-Sport-Events in mehr Städte. Wettbewerbe erstrecken sich über mehrere Standorte pro Region, darunter internationale Liga-Hubs und Roadshow-Finalspiele. Geplant sind 20 Turniere jährlich in mehr als 16 Städten weltweit.

Neues zweijähriges Partnerschaftsmodell

Ab 2027 startet ein aktualisiertes Partnerschaftssystem mit zweijährigem Zyklus. Partnerteams profitieren von:

Partner-Basisvergütung

Leistungsbonus

Teamkapseln (Ingame-Skins)

Direct Seeding für spätere Qualifikationsphasen

Einheitliches Wettbewerbssystem

Ab 2027 konkurriert ihr innerhalb einer gemeinsamen Wettbewerbsebene. Die Struktur senkt Barrieren für Talente und schafft einen direkten Weg zu den globalen Stufen des Sports. Das System bietet höhere Einsätze ab dem ersten Match, schnellere Fortschritte zu globalen Events und mehr regionale Turniere.

Offene Qualifikationsrunden bilden den Ausgangspunkt. Von dort aus führen mehrere Möglichkeiten pro Jahr in regionale Turniere wie Kickoff und die neuen Cups. Die besten Teams qualifizieren sich anschliessend für Masters und Champions. Die Struktur ermöglicht wiederholte Teilnahmen an globalen Events und Anpassungsphasen zwischen Wettbewerbszyklen.

Unterstützung für Nicht-Partnerteams

Nicht-Partnerteams erhalten erweiterte Möglichkeiten und finanzielle Unterstützung:

Geldprämien, gekoppelt an Qualifikationsphasen

Zugang zu Preisgeldern auf regionaler und globaler Ebene

Finanzielle Unterstützung für Reisen und Teilnahme an globalen Events

Schnellere Auszahlungszyklen

Das Modell ermöglicht leistungsstarken Nicht-Partnerteams, bei mehreren Turnieren Verdienste zu erzielen und in einigen Fällen Partnerteams niedrigerer Ränge zu übertreffen.