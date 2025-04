Valorant lädt zum Thaipark nach Berlin ein

An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden erwartet Besucher ein im "Valorant"-Stil gebrandetes Food-Bike im Thaipark in der Württembergischen Strasse in Berlin. Ab jeweils 14 Uhr werden dort kostenlose thailändische Spezialitäten und kleine Goodies verteilt. Um eine Portion zu erhalten, müssen Besucher ein Foto vom Food-Bike oder der Gerichte aufnehmen und dieses mit dem Hashtag #WAYLAYBERLIN auf Social Media posten. Die Ausgabe erfolgt nur solange der Vorrat reicht.

Die Speisen vom "Valorant"-Food-Bike werden von der thailändischen Köchin Pa Yai zubereitet, die seit vielen Jahren für den Thaipark kocht. Ihre Gerichte verbindet sie mit persönlichen Erinnerungen: „In jedem Gericht steckt das, was mir meine Mutter beigebracht hat – und ein Stück Zuhause.“

Gemeinsam mit Pa Yai und den Veranstaltern des Thaiparks möchte Riot Games die kulturellen Wurzeln von Waylay nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben erfahrbar machen.

Der Thaipark – offiziell im Preussenpark gelegen – gilt als eine der bekanntesten Streetfood-Locations Berlins. Mit rund 60 Verkaufsständen vermittelt er einen Eindruck davon, wie asiatische Küche traditionell zubereitet wird. Besucher erleben eine lebendige Atmosphäre und kulinarische Vielfalt, die an Streetfood-Märkte in Thailand erinnert. Der Park ist bei Berliner ein beliebter Treffpunkt.

Die Aktion bringt nicht nur thailändische Kulinarik, sondern auch "Valorants" kulturelle Vielfalt in die Berliner Öffentlichkeit. Mit Waylay feiert das Spiel seine neueste spielbare Agentin, die aus Thailand stammt und Licht als zentrales Element ihrer Kräfte nutzt. Enthüllt wurde sie beim Finale der VCT Masters: Bangkok, wo sie mit ihren besonderen Fähigkeiten wie Lichtgeschwindigkeit, Refraktion und Konvergierende Pfade erstmals auf der Weltbühne vorgestellt wurde.