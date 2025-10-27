Server von Vampire: The Masquerade - Bloodhunt werden abgeschaltet

Wie Entwicklerstudio und Publisher Sharkmob bekanntgibt, wird der Service zu "Vampire The Masquerade - Bloodhunt" im kommenden Jahr eingestellt. Laut einem Blogeintrag sollen konkret am 28. April 2026 die PC und PlayStation 5 Server abgeschaltet werden, was einer Spanne von vier Jahren seit Release entspricht.

Tokens können wie bei Bekanntgabe der Abschaltung üblich ab sofort nicht mehr gekauft, bereits erworbene Tokens können aber nach wie vor eingelöst werden. Am 28. April werden dann entsprechend der Datenschutz-Richtlinien alle Accounts gelöscht. Begründet wird das Aus mit der niedrigen Anzahl an aktiven Gamern, die "ein Niveau erreicht hat, bei dem der Betrieb der Server nicht mehr aufrechtzuerhalten ist". Die Spielerzahlen lagen bei Launch maximal bei fast 30'000, kommen derzeit auf dem PC aber nicht über 600.