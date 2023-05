Vampire The Masquerade: Bloodhunt wird nicht weiterentwickelt

"Vampire The Masquerade: Bloodhunt" ist nun seit etwas mehr als zwölf Monaten für PS5 und den PC verfügbar. Jetzt hatte Entwickler Sharkmob eine schlechte Nachricht für alle Spieler.

So gab man bekannt, dass "Vampire The Masquerade: Bloodhunt" nicht mehr weiterentwickelt wird. Grund dafür ist, dass der Titel nie genügend Spieler in seinen Bann ziehen konnte. Es gibt allerdings auch noch einen guten Aspekt dieser Nachricht, denn die Server sollen (erstmal) auf unbestimmte Zeit weiter online bleiben.

Über Vampire The Masquerade: Bloodhunt

Durch einen Verrat ist ein Krieg zwischen den Vampiren entbrannt, den die Geheimgesellschaft 'Die Instanz' für ihre Zwecke nutzt, um die Vampire ein für alle Mal auszulöschen. Nutzt in diesem Third-Person-Battle-Royale eure übernatürlichen Kräfte, eure Waffen und euren Verstand, um die Herrschaft über die Nacht zu erringen und die Maskerade zu wahren.