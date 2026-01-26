Vampire Crawlers bekommt Demo auf Xbox & PC

poncle hat eine spielbare Demo von "Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" für Xbox Series X und den PC in Aussicht gestellt. Ausserdem zeigte man neues Material aus dem Spiel.

Demnach wird die Demo von "Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" ab 23. Februar für Xbox Series X und den PC verfügbar sein. Unklar ist noch, ob wir den darin erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können und ob weitere Plattformen folgen werden.

Schon jetzt wird uns ein kurzweiliger Gameplay-Trailer zu "Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" gezeigt. Dieser erklärt uns in erster Linie die zentralen Features des Titels.

"Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" war im November 2025 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC.