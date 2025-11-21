Vampire Survivors-Spin-off Vampire Crawlers für 2026 angekündigt

"Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" stammt von den mit drei BAFTAs ausgezeichneten Machern von "Vampire Survivors".

"Vampire Crawlers" verwandelt den rasanten Nervenkitzel von "Vampire Survivors" in ein hyper-rundenbasiertes, kartengesteuertes BLOBBER-Spiel mit Roguelite-Elementen. Spieler müssen sich durch Dungeons kämpfen, glitzernde Gegenstände sammeln und bildschirmzerstörende Kartenkombos entfesseln.

Angekündigt wurde "Vampire Crawlers" während des heutigen Xbox Showcase mit einem raffinierten neuen Trailer, der mit einem ultrarealistischen Poe beginnt, der alles zeigt, was "Vampire Crawlers" NICHT ist.

Das schnelle, rundenbasierte Deckbau-Spiel "Vampire Crawlers" erscheint 2026 für Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS und Android.