Vampire Crawlers hat einen Termin

poncle hat einen Releasetermin für "Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.

So wird "Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" ab 21. April für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich sein. Umsetzungen für iOS und Android werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen ist nichts bekannt.

Ein flotter Gameplay-Trailer zu "Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" begleitet die freudige Nachricht. Dieser gefällt mit augenzwinkerndem Humor und kurzweilig zusammengeschnittenen Spielszenen.

"Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors" war im vergangenen November bei einem Xbox Partner Preview enthüllt worden.