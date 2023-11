Vampire Dynasty angekündigt

Das polnische Entwicklungsstudio Mehuman Games und Publisher Toplitz Productions kündigen gemeinsam "Vampire Dynasty" an, einen neuen Teil der "Dynasty"-Serie, der die bekannte Form der Genre-Mischung um einen düsteren Fantasy-Spin ergänzt und nicht nur eine tiefgründige Geschichte mit verzweigten Dialogen, sondern auch jede Menge Blut hinzufügt!

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe lässt man historische Referenzen und Authentizität hinter sich und vermischt die Erkundung der offenen Welt mit fantasievoller Horror-Action sowie einer vielschichtigen Erzählung vor dem Hintergrund des fiktiven Balkan-Gebiets Sangavia.

Als Überlebender eines Vampirangriffs muss man nicht nur lernen, mit seinen neu erworbenen Fähigkeiten umzugehen, sondern sich einen Platz in einer Gesellschaft sichern, in der Vampire an der Spitze der Nahrungskette stehen.

Um den Aufstieg des eigenen Vampirclans zu sichern, kann man entweder alleine oder im Team mit drei weiteren Spielern kooperativ die Spielwelt erkunden, ihre Geheimnisse lüften, gegen Vampirjäger kämpfen und ein beeindruckendes Schloss als Symbol der ewigen Herrschaft errichten.

Baue ein imposantes Schloss, das dein neues Reich überragt und entdecke die Geheimnisse, die unter dem Burgberg verborgen sind. Aber sei vorsichtig - mit diesen Entdeckungen kannst du nahezu komplette und korrumpierende Macht über deine menschlichen Untertanen gewinnen.

Mit verzweigten Dialogen und Spiel verändernden Entscheidungen legst du fest, in welche Richtung sich "Vampire Dynasty" erzählerisch entwickelt. Es gibt zahlreiche Enden, die entdeckt werden können, bevor man die visuell beeindruckende Welt von Sangavia weiter erforscht, die mit der Unreal Engine 5.3 zum Leben erweckt wird.

"Wir können es kaum erwarten, die Dynasty-Serie auf einen dunklen und düsteren Weg zu bringen. Wir nehmen die Herausforderung gerne an, eine Spielerfahrung abzuliefern, die sowohl erfahrene Dynasty-Spieler als auch Fans von Dark-Fantasy- und Horror-Abenteuern geniessen können. Wir waren schon immer Anhänger von sowohl Sandbox-Titeln als auch des Okkulten. Wir können es kaum erwarten, euch mehr von dem zu zeigen, was wir mit der Verschmelzung dieser beiden Welten erschaffen haben."

Michał Ciastoń, CEO von Mehuman Games und Lead Designer von "Vampire Dynasty"

"Wir sind bei der Dynasty-Serie immer bestrebt, neue Konzepte oder Schauplätze zu erkunden. Das unglaublich talentierte Team von Mehuman Games hat sein Herz, seine Seele und sehr viel Blut in Vampire Dynasty gesteckt, um die Grenzen dessen, was im Rahmen der typischen Genre-Mischung möglich zu sein scheint, neu auszuloten. Dennoch ist man den Grundlagen treu geblieben, die das beliebte Spielerlebnis ausmachen, das Dynasty-Fans weltweit erwarten."

Matthias Wünsche, CEO Toplitz Production