Vampire Survivors bekommt Darkasso-Update

Bevor "Vampire Survivors" am 29. August auch für PS4 und PS5 erscheint, wurde jetzt noch das kostenlose Darkasso-Update dafür veröffentlicht. Einen Trailer dazu zeigt man uns natürlich auch.

Demnach ergänzt das Darkasso-Update für "Vampire Survivors" unter anderem eine neue Challenge Stage, fünf frische Arcanas und neun Achievements. Die kompletten Patchnotes könne wir an dieser Stelle nachlesen.

Über Vampire Survivors

Die Kreaturen der Nacht sind da – und es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken könnte. Können die Spielern einen 30-minütigen Ansturm von Monstern überstehen, die immer stärker werden, je länger sie durchhalten? Dafür sollten sie die Schätze besiegter Gegner einsammeln, um ihre Überlebenschancen mit neuen Upgrades zu erhöhen. Im kooperativen Modus können bis zu vier Spieler gemeinsam rennen, kämpfen und stärker werden. Haben sie dafür den richtigen Biss?

"Vampire Survivors" erschien am 20. Oktober 2022 für den PC. Am 10. November 2022 folgten die Portierungen für Xbox One und Xbox Series X. iOS und Android wurden am 8. Dezember 2022 bedient. Den vorläufigen Abschluss machte Nintendos Switch am 17. August 2023 bevor die PS4- und PS5-Fassungen auf den 29. August terminiert wurden.