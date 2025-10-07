Vampire Survivors bekommt Online-Koop

Wie es so schön heisst ist Geduld eine Tugend und diese zahlt sich für "Vampire Survivors"-Fans aus. Das Spiel nährt sich seinem vierten Geburtstag nach Early Access und drittem Geburtstag nach Release und bekommt bald einen Online-Koop-Modus für PC und Konsolen – voraussichtlich später im Herbst. Bereits 2021 von Fans gewünscht und gefordert, kommt Entwicklerstudio poncle endlich diesem Verlangen nach.

The wait is nearly over



Online co-op is coming to Vampire Survivors on PC and consoles THIS Autumn! (yeah it's autumn right now shh)



dial-up tones will not be included



come back next week for another new announcement! pic.twitter.com/NEK0aWr1rS — Vampire Survivors Emerald Diorama OUT NOW (@poncle_vampire) October 7, 2025

Vampire Survivors

"Mähe tausende Kreaturen der Nacht nieder und überlebe bis zum Morgengrauen!

Vampire Survivors ist ein Gothic-Horror-Casual-Game mit Rogue-lite-Elementen, bei dem deine Entscheidungen hunderte auf dich zuströmende Monster wie eine Lawine überrollen können.

Vampire Survivors ist ein Survival-Spiel mit Zeitfaktor, minimalistischem Gameplay und Rogue-lite-Elementen. Die Hölle ist leergefegt, die Teufel sind da, und es gibt keinen Platz, an dem man sich verstecken könnte. Da bleibt nur: Überleben, so lange es eben geht, auch wenn der Tod deinen Bemühungen irgendwann unausweichlich ein Ende setzen wird. Sammle bei jedem Durchgang Gold, um dir Upgrades zu kaufen und dem nächsten Survivor zu helfen.

Das übernatürliche Indie-Phänomen, bei dem man selbst die Bullet Hell ist!

Unterstützt Maus, Tastatur, Controller und Touchscreen.

