Vampire Survivors: Cross-Save-Feature auf PS4 & PS5 verspätet sich

Eigentlich sollte, verbunden mit dem aktuellen Update, in diesem Monat auch ein Cross-Save-Feature für die PS4- und PS5-Versionen von "Vampire Survivors" ergänzt werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Entwickler und Publisher Poncle jetzt verkünden musste.

Demnach stehen rechtliche Probleme der Veröffentlichung des Cross-Save-Features für "Vampire Survivors" auf PS4 und PS5 aktuell im Weg. Poncle sagt sogar, dass die Chancen dafür momentan sehr klein, aber eben nicht unmöglich seien. Gleichzeitig entschuldigt man sich, dass man Begeisterung für etwas geweckt habe, das am Ende vielleicht nie veröffentlicht werde. Trotzdem befinde man sich aktuell in Gesprächen über eine Lösung des Problems.

Die Kreaturen der Nacht sind in "Vampire Survivors" da – und es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken könnte. Können wir einen 30minütigen Ansturm von Monstern überstehen, die immer stärker werden, je länger sie durchhalten? Dafür sollten wir die Schätze besiegter Gegner einsammeln, um unsere Überlebenschancen mit neuen Upgrades zu erhöhen. Im kooperativen Modus können dann sogar bis zu vier Spieler gemeinsam rennen, kämpfen und stärker werden. Haben wir dafür den richtigen Biss?

"Vampire Survivors" erschien am 20. Oktober 2022 für den PC. Am 10. November 2022 folgten die Portierungen für Xbox One und Xbox Series X. iOS und Android wurden am 8. Dezember 2022 bedient. Den vorläufigen Abschluss machte Nintendos Switch am 17. August 2023 bevor die PS4- und PS5-Fassungen auf den 29. August 2024 terminiert wurden.