Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erneut verschoben

Paradox Interactive gibt bekannt, dass sich der Release von "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" erneut verzögert. Eigentlich sollte das Action-Rollenspiel im Laufe der ersten Jahreshälfte veröffentlicht werden.

Neues Releasefenster für "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" ist der Oktober. Dies ist laut Paradox Interactive nötig, um die qualitativen und technischen Standards zu erreichen, welche Spieler und Fans von dem Titel erwarten.

In "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" wählen die Spieler einen von insgesamt vier Clans für Phyre aus und beginnen, das dunkle, Unterbewusstsein von Seattle zu erkunden. Auf ihrem Weg lernen die Spieler durch Fabien, die seltsame Stimme in Phyres Kopf, mehr über die Welt um sie herum. Mit komplexen Dialogoptionen beeinflusst jedes Gespräch mit den mächtigen Eliten Seattles, wie die Umgebung und die Charaktere auf Phyre reagieren und wie sich die Geschichte entwickelt.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.