Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Hauptspiel enthält nach Kritik alle Klans

Nachdem früher im September Rückerstattungen zu Vorbestellungen von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" im PS Store durchgeführt wurden (wir berichteten) und eine Änderung in der Preispolitik angekündigt wurde, haben wir nun die Details. So geben Entwickler The Chinese Room und Publisher Paradox Interactive bekannt, dass die Klans Lasombra und Toreador Teil des Hauptspiels sein werden. Ursprünglich sollten diese kostenpflichtig im Rahmen eines DLCs erscheinen, was mit massiver Kritik quittiert wurde. Diese gute Neuigkeit können wir in einem Übersichtstrailer geniessen:

Zum Launch im Oktober können wir also mit dem Hauptspiel einen von sechs Vampir-Klans auswählen. Das Fähigkeiten-System ist so angelegt, dass wir grundsätzlich alle Fähigkeiten freischalten können, für die Fähigkeiten anderer Klans jedoch mehr Ressourcen aufwenden müssen. Die Fraktion-typischen Kenntnisse zu erlangen ist demnach immer ökonomischer und effizienter.

Für 2026 können wir uns zudem auf zwei Story-DLCs freuen. In "Loose Cannon“ geht es um den Brujah-Sheriff Benny, während sich "The Flower and the Flame“ um Toreador-Primogen Ysabella Moore dreht.