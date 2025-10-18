Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Toreador-Clan stellt sich vor

Wir näheren uns so langsam dem Release von "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" und natürlich dürstet es den einen oder anderen Fan... mehr über die PC-Systemanforderungen zu erfahren. Wen dies weniger interessiert, ist hier trotzdem nicht umsonst gelandet, denn zusätzlich gibt es auch die sechste und letzte Klan-Option für Protagonist/in Phyre zu sehen. Dieses Mal stellt sich der Toreador-Clan vor, der ursprünglich eigentlich zusätzlich zum Hauptspiel kostenpflichtig sein sollte, wie wir an dieser Stelle berichteten.

Auf technischer Seite werden somit mindestens eine mit Nvidia GeForce 1060 vergleichbare Grafikkarte benötigt. Höhere Auflösungen lassen sich beispielsweise mit einer RTX 3070 erzielen und für die höhere Performance sollten es dann Karten der RTX 40- und 50-Serie sein.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" erscheint am 21. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Aktuell erreicht es einen Metascore von 64 auf dem PC, während der Vorgänger es auf 75 brachte. Da noch Reviews dazukommen werden, kann sich der Wert natürlich noch ändern.