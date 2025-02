Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Dev Diary #26

Paradox Interactive und The Chinese Room geben im neuesten Entwicklertagebuch zu "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" weitere Einblicke in die Regeln der Maskerade.

Erfahrt mehr über die Maskerade-Mechanik und Phyres Rolle als Sheriff von Project Design Director, Level Designer, Environment Artist und Game Designer. Schaut euch das Video an, um zu erfahren, wie das Environment Art Team die verschiedenen Distrikte, das soziale Blutsaugen, den Aufwand für das Durchqueren und viele andere Dinge, welche die Maskerade beeinflussen können, erklärt.