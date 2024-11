Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Entwicklertagebuch #22

Paradox Interactive und The Chinese Room stellen die Komponisten vor, die hinter den wichtigsten Musikstücken von "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" stehen. Die Komponisten Craig Stuart Garfinkle und Eimear Noone sprechen mit dem Audio-Team von "Bloodlines 2" über die musikalische Ausrichtung des Spiels und darüber, wie sie die Kämpfe und Schatten von Seattle mit Musik zum Leben erwecken. Fans des Originalspiels "Vampire: The Masquerade - Bloodlines" können sich ausserdem auf die Musik des Komponisten und Musikers Rik Schaffer in "Bloodlines 2 freuen.

Musikregie - Die Erzählung steht im Mittelpunkt von "Bloodlines 2", und einprägsame Themen für die Hauptfiguren sind ebenso wichtig, wenn es darum geht, einen Stil zu entwickeln, der zur Motivation der Charaktere und zum Tempo der Kampfsequenzen passt.

Erstellung von Spielpartituren - Craig und Eimear erklären, wie einzigartig Videospielpartituren im Vergleich zu anderen Medien sind und wie man eine Soundlandschaft erschafft, die zum modernen Seattle passt und die mysteriösen, verführerischen und gefährlichen Kindred würdigt.

Musiksysteme und -umsetzung - Zwischen verschiedenen Kampfzuständen und räumlicher Wahrnehmung erklärt das Team, wie diegetische Systeme verschiedene Orte in Seattle zum (Un-)Leben erwecken.

Ein Fan-Favorit kehrt zurück - Zusätzlich zur Arbeit von Craig und Eimear wurden Kompositionen von Rik Schaffer, die während der Entwicklung von "Bloodlines 2" durch Hardsuit Labs entstanden sind, in verschiedene Segmente von "Bloodlines 2" integriert, um ein noch intensiveres und fesselnderes Erlebnis zu schaffen.