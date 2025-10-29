Erster Patch für "Bloodlines 2" veröffentlicht

Jahrelang mussten Fans auf die Veröffentlichung von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" warten, nachdem das ursprüngliche Projekt eingestellt und der Entwickler mehrfach gewechselt wurde. Entsprechend wenig überraschend war es, dass das kürzlich erschienene Spiel gemischte Reaktionen hervorrief. Dennoch arbeiten die Entwickler weiter an Verbesserungen – der erste Patch soll das nun unter Beweis stellen.

Da "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" weiterhin mit Performance-Problemen zu kämpfen hat, lag der Fokus des Updates vor allem auf technischen Optimierungen. So wurden unter anderem Absturzursachen behoben, NPCs überarbeitet und fehlende Sprachaufnahmen ergänzt. Darüber hinaus bringt der sogenannte „Halloween“-Patch neue Frisuren, Gesichtsbemalungen, Hörner und weitere kosmetische Anpassungen ins Spiel.

Für die Zukunft sind zusätzliche, von der Community gewünschte Features geplant – darunter ein frei einstellbarer FOV-Slider sowie die Möglichkeit, bestimmte Inhalte beim erneuten Durchspielen zu überspringen.