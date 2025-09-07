Paradox erstattet Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Vorbestellungen

Paradox wird ab Montag bestehende Vorbestellungen für die Premium-Version von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" im PlayStation Store rückerstatten. Dabei teilt der Publisher mit, dass Gamer ihre Vorbestellung erneuern können, nachdem bestimmte geplante Preisanpassungen durchgeführt werden. Diese sollen ab dem 17. September gelten.

Die Stornierungen der Vorbestellungen kommen, nachdem es an Kritik daran gehagelt hatte, dass Kerninhalte von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" erst mit einem 30 Franken teuren DLC freigeschaltet werden sollten. Konkret waren es 2 Klans, die zusätzlich zu dem 59.90 Franken teuren Hauptspiel erworben werden müssten. Scheinbar hat Paradox eingesehen, dass diese Preispolitik von Fans nicht akzeptiert wird. Dass die Rückerstattungen nur für den PS Store gelten könnte damit zu tun haben, dass hier technisch keine teilweise Rückerstattungen von Beträgen möglich ist.

Details zu den anstehenden Änderungen im Preis wurden zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht mitgeteilt. "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" erscheint am 21. Oktober für PLayStation 5, Xbox Series und PC.