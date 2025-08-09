Release-Termin zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 geleaked?

Sechs Jahre ist es her, dass "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" angekündigt wurde. Nach sechsmaliger Verlegung des Release-Termines nähren wir uns nun dem zuletzt genannten Zeitfenster im Oktober dieses Jahres, nachdem die Entwickler angegeben hatten, noch Zeit für Bug Fixing, Stabilität und Performance zu benötigen. Während der genaue Tag noch nicht offiziell benannt wurde, gibt es nun einen möglichen Hinweis.

So können sich Fans des "Vampire: The Masquerade"-Franchise möglicherweise auf den 21. Oktober einstellen. Zumindest wurde dieses Datum auf der Seite des philippinischen Händlers GameXtreme aufgeführt. Dabei kann es sich prinzipiell, wie so oft in vergleichbaren Fällen, um einen Platzhalter handeln. Begleitet wird dies jedoch von einem Cover-Artwork, das durchaus zu dem Spiel gehören könnte. Eine Dosis Skepsis ist nach der holprigen Entwicklungsgeschichte, inklusive eines Wechsels des Entwicklerstudios, aber natürlich angebracht.