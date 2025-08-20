Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 mit Release-Termin

Während der gamescom Opening Night Live haben die Co-Publisher Paradox Interactive und White Wolf, zusammen mit den Entwicklern The Chinese Room, bekannt gegeben, dass "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" am 21. Oktober 2025 erscheint.

Ausserdem wurde verkündet, dass die Spieler Teile der Story als Fabien erleben werden, der mysteriöse Malkavian Detective und die Stimme in Phyres Kopf. Gemeinsam lösen die Kindred einen Neo-Noir-Krimi, der die moderne Vampirgesellschaft Seattles zu verändern droht.

Man erlebt die Geschichte des Spiels durch zwei abwechselnd spielbare Charaktere: den Elder-Vampir Phyre und den Malkavian Detective Fabien. Nach Jahrhunderten der Torpor, einem tiefen Zustand vampirischen Schlummers, erwacht Phyre im heutigen Seattle mit einem mysteriösen Mal, das seine Ältestenfähigkeiten versiegelt hat, und Fabiens Stimme, die in seinem Kopf widerhallt. Als Phyre treffen Spieler auf die herrschenden Kindred-Vampire der Stadt, von denen jeder seine eigenen Motive hat, und decken die dunklen Geheimnisse Seattles auf, während sie ihre verlorenen vampirischen Kräfte zurückgewinnen.

Zwischen den Nächten, während Phyre ruht, nehmen Träume und Stimmen aus Fabiens Vergangenheit Überhand. Als Fabien tauchen die Spieler in ein Neo-Noir Seattle der 1920er Jahre ein und nutzen seine Malkavian-Fähigkeiten, um das Geheimnis hinter seiner Ermordung zu lüften. Die Lösung des Falls erweist sich als schwierig, da Fabiens zerbrochene Wahrnehmung der Realität, ein Merkmal seines Malkavian-Blutes, es schwierig macht, Fakten von Fiktion zu unterscheiden.

"Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" erscheint am 21. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.