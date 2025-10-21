Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Release-Trailer

In "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" erwacht ich im Jahr 2024 in Seattle als Phyre, ein Elder-Vampir, den viele als den mysteriösen Nomaden kennen, der Gerüchten zufolge immer dann auftaucht, wenn Veränderungen bevorstehen

Phyre muss sich in den tückischen politischen Verwicklungen des Camarilla-Hofes zurechtfinden, um seine Vampir-Kräfte wiederzuerlangen. Auf seinem Weg wird Phyre von der Stimme Fabiens geleitet, einem Malkavianer-Detektiv, dessen zerbrochene Wahrnehmung der Realität sowohl Einsichten als auch Unbehagen bietet. Phyre stehen sechs Clans zur Verfügung, jeder mit seinen eigenen Spielstilen, Outfits und Disziplinen: die rebellischen Brujah, die Meister der Blutmagie Tremere, die gerechtigkeitsorientierten Banu Haqim, die überzeugenden Ventrue, die fesselnden Toreador und die Meister der Schatten Lasombra.