Story-DLC für Bloodlines 2 steht in den Startlöchern

Wenige Monate nach Release von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" steht bereits das erste Story-Add-on in den Startlöchern: Das DLC mit dem Titel „Loose Cannon“ erscheint in Kürze und erweitert das Spiel um eine neue Perspektive auf die Ereignisse rund um Seattle. Statt Hauptfigur Phyre schlüpfen Spielerinnen und Spieler dieses Mal in die Rolle des Vampir-Sheriffs Benny Muldoon.

Besonders interessant ist dabei die Rückkehr klassischer Waffenmechaniken: Während das Hauptspiel Kämpfe weitgehend auf vampirische Fähigkeiten und Telekinese reduzierte, erlaubt das Add-on wieder den direkten Einsatz von Schuss- sowie Nahkampfwaffen. Damit nähert sich das Kampfsystem stärker dem Stil des Originals von 2004 an.

Inhaltlich beleuchtet „Loose Cannon“ die Vorgeschichte rund um Bennys Verschwinden und seine Motivation, sich gegen seine Rolle als Sheriff der Vampirgesellschaft zu stellen. Als Mitglied des Brujah-Clans bringt er zudem neue Finisher-Moves und eigene Fähigkeiten mit, die stärker auf aggressive Frontkämpfer-Spielweisen ausgelegt sind.

Das Story-DLC erscheint am 27. April 2026 und ist entweder separat erhältlich oder Teil der Premium-Edition des Spiels. Mit „The Flower & the Flame“ wurde zudem bereits ein weiteres Story-Add-on für später im Jahr angekündigt.