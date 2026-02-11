Valentinstag für Vampire

Obwohl "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" von der Community nach wie vor kritisch gesehen wird, arbeiten die Entwickler kontinuierlich an neuen Inhalten. Pünktlich zum bevorstehenden Valentinstag sollen Vampirfans auch ein wenig von der Liebe spüren: Entsprechend wurden neue Inhalte in das Spiel integriert.

Zum Valentinstag können Spieler:innen ihrem blutsaugenden Charakter nicht nur eine neue Frisur verpassen, sondern auch zahlreiche, im Stil des Tages der Liebe gestaltete Gegenstände looten.

Besonders lohnenswert ist ein Blick auf die Gegner, die Spieler:innen auf den Dächern Seattles antreffen. Bis zum neuesten Update boten diese kaum Loot, weshalb viele Spieler:innen diese Bereiche bisher gemieden haben.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" ist bereits für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation und Xbox erhältlich.