Verdant angekündigt

Megabit Publishing und Entwickler Tiny Roar stellen uns "Verdant" für den PC vor. Einen Trailer zu dem Adventure bekommen wir auch gezeigt.

Hier werden wir eine Minute lang auf "Verdant" eingestimmt. Dabei hebt man vor allem das Setting hervor, denn der Titel ist im postapokalyptischen Deutschland der Achtziger angesiedelt.

In "Verdant" begleiten wir Sprout auf seiner Reise durch die grüne, postapokalyptische Welt, die zugleich wunderschön und gnadenlos hart ist. Wir halten dabei das Gleichgewicht von Leben und Tod buchstäblich in unserer Hand, während wir unsere neuen Kräfte einsetzen und enthüllen deren Verbindung zum Untergang der Menschheit.

"Verdant" hat noch keinen Releasetermin.