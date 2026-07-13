Verde angekündigt

Assemble Entertainment und Antimeta Studio stellen uns "Verde" für den PC vor. Informationen zu dem Projekt verrät man gleichzeitig auch.

In "Verde" übernehmen wir die Rolle einer Schülerin der Magierakademie. Als neues Mitglied des angeschlagenen Gartenclubs soll diese vergessene Siedlungen wiederbeleben und in blühende Gemeinschaften verwandeln. Dabei errichtet sie unter anderem Häuser, Geschäfte, sammelt Ressourcen und erschliesst neue Regionen.

Bewohnt werden die Gartenstädte von den sogenannten Seedlets. Die kleinen magischen Pflanzenwesen ziehen in passende Häuser ein, äussern Wünsche und bewegen sich völlig frei durch die Siedlung. Sind ihre Bedürfnisse erfüllt, produzieren sie Ressourcen und unterstützen das Wachstum der Stadt. Dadurch werden aus verlassenen Gärten nach und nach lebendige Orte voller Farbe und Bewegung.

"Verde" setzt auf zugängliche Aufbaumechaniken und grosse gestalterische Freiheit. Gebäude lassen sich etwa durch verschiedene Bauteile, Varianten und Farben individuell anpassen. Drei unterschiedliche Biome bringen frische Gebäude, Spielmechaniken und Umweltbedingungen mit sich. Neben einer erzählerischen Kampagne bietet ein Sandbox-Modus weiteren Raum für eigene Ideen.

Der Titel richtet sich an Fans entspannter Aufbauspiele wie "Gourdlets", "Minami Lane" und "Town to City". Fortschritt entsteht dabei ohne Zeitdruck. Wir können unsere Siedlungen frei gestalten, frische Inhalte freischalten und zusehen, wie unsere magische Gartenwelt langsam zum Leben erwacht.

"Verde" erscheint am 12. August.