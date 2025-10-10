Verho - Curse of Faces erscheint Mitte November

Am 10. November 2025 veröffentlichen das polnische Studio Kasur Games und CobraTekku Games das Dark Fantasy RPG "Verho – Curse of Faces". In der Welt des düsteren RPGs sind Masken die einzige Rettung vor einem tödlichen Fluch. Das atmosphärische Abenteuer voller Kämpfe und Erkundungen erscheint für den PC.

Eine spielbare Demo von "Verho – Curse of Faces" ist während des aktuellen Steam Next Fests spielbar. Zeitgleich startet heute eine offizielle speedrun.com Challenge. Teilnehmende Speedrunner können sich über den offiziellen Discord-Server anmelden und drei schnellsten Runner gewinnen einzigartige Verho-Preise. Die Challenge geht vom 10. bis zum 20. Oktober 2025.

In "Verho - Curse of Faces" schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen Protagonisten in der verlassenen und trostlosen Welt Yariv. Das Offenbaren des eigenen Gesichts bedeutet den sofortigen Tod und somit sind Masken zu einem Symbol der Sicherheit geworden. Ihr bekommt verschiedene Masken zur Auswahl, die andere Klassen und damit andere Spielstile mit sich bringen. In Yariv macht ihr euch daran die Geheimnisse des verfluchten Landes zu enthüllen, mit gnadenlosen Kämpfen, verborgenen Pfaden und einer düsteren Atmosphäre.