Verho - Curse of Faces noch in diesem Monat auch für die Konsolenwelt

Publisher CobraTekku Games und Entwickler Kasur Games stellen "Verho - Curse of Faces" auch für die Konsolenwelt in Aussicht. Der Release der Umsetzungen steht sogar noch in diesem Monat an.

Demnach wird "Verho - Curse of Faces" schon ab 30. Juli auch für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich sein. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen nicht zu bestehen. Am selben Tag wird übrigens auch das Chaos Content Update für das Action-Rollenspiel veröffentlicht.

Ein Teaser stimmt uns schon jetzt auf die Konsolenfassungen von "Verho - Curse of Faces" ein. Darin bekommen wir 39 Sekunden lang unter anderem atmosphärische In-Game-Sequenzen zu sehen.

"Verho - Curse of Faces" erschien bereits am 10. November 2025 für den PC.