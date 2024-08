Verne: The Shape of Fantasy für Switch terminiert

Publisher Assemble Entertainment hat gemeinsam mit Entwicklerstudio Gametopia einen Releasetermin für die Switch-Umsetzung von "Verne: The Shape of Fantasy" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Verne: The Shape of Fantasy" ab 22. August auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein neuer Trailer stellt uns die Portierung gleichzeitig in bewegten Bildern vor.

"Verne: The Shape of Fantasy" ist ein modernes Adventure, das herausfordernde Rätsel, spannende Erkundungen und interaktive Dialoge mit der einzigartigen Fantasie eines der berühmtesten Science-Fiction- und Abenteuerautoren aller Zeiten verbindet.

"Verne: The Shape of Fantasy" ist bereits seit 14. August 2023 für den PC verfügbar. Eine spielbare Demo kann auf dieser Plattform ebenfalls heruntergeladen werden. Als besonderer Bonus steht zudem die Vorgeschichte als Webcomic gratis zur Verfügung.