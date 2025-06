Vessels of Decay terminiert

Publisher Headup Games und die Entwickler Simon Jakobsson und Aurora Punks haben den Erscheinungstermin für "Vessels of Decay" verkündet. Demnach müssen wir uns gar nicht mehr lange gedulden.

So ist "Vessels of Decay" ab 19. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ein Release Date Trailer begleitet die Terminierung und stimmt uns 41 Sekunden lang auf den Titel ein.

Bei "Vessels of Decay" handelt es sich um ein postapokalyptisches Action-Adventure, welches von den Abenteuern von Freja und Mud erzählt. Diese Geschichte im Retro-Stil führt uns in eine Welt voller Kreaturen aus der skandinavischen Mythologie und Folklore, in der wir die Ruinen einer Zivilisation erkunden, die beide ihr Zuhause nennen.