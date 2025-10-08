Vice: Magic City Mayhem vorgestellt

Jurassic Sunset Games kündigt "Vice: Magic City Mayhem" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC an. Die Kickstarter-Kampagne für das Action-Adventure hat sogar schon begonnen.

Konzeptionell verbindet "Vice: Magic City Mayhem" Retro-Action im Acht-Bit-Look mit einem Szenario, das an "Grand Theft Auto: Vice City" erinnert. Wir übernehmen darin die Rolle von Dutch, einem gefürchteten Vollstrecker, welcher sich auf die gefährliche Suche nach seiner entführten Geliebten Sophie begibt. Die Reise führt dabei durch pulsierende Nachtclubs, sonnendurchflutete Strände und sogar von Raptoren belagerte Yachten.

Der Titel kombiniert klassische "Zelda"-Elemente wie etwa Erkundung, Rätsel und Dungeons mit schwarzem Humor, exzentrischen Figuren und einem eigenwilligen Setting. Kämpfe gestalten sich dynamisch, da zum Beispiel Nah- und Fernwaffen frei kombiniert werden können. Jeder Gegner besitzt eigene Angriffsmuster, während Bosskämpfe präzises Timing und taktische Anpassung verlangen.

Die Spielwelt steckt stets voller Geheimnisse, versteckter Räume und seltener Schätze, die Erkundungstrips belohnen. Hinzu kommt eine Auswahl an ungewöhnlicher Ausrüstung, von magischen Waffen bis hin zu technologischem Equipment, das sowohl Angriff als auch Verteidigung beeinflusst. Dadurch entstehen kreative Strategien, die jede Begegnung einzigartig machen. Mit seiner Mischung aus intensiven Kämpfen, cleveren Rätseln und ironischem Erzählton bietet "Vice: Magic City Mayhem" somit eine eigenständige Hommage an zwei Ikonen der Spielegeschichte.

"Vice: Magic City Mayhem" hat bisher keinen Releasetermin.