Victoria 3: The Great Wave

In der neuen Erweiterung "The Great Wave" für die Gesellschaftssimulation "Victoria 3" dreht sich alles um die Herrschaft über die Weltmeere. Das Add-on ist ab heute separat oder als Teil von Volume 3 erhältlich und führt neue Marine-Mechaniken sowie historische Inhalte ein.

Mit den neuen Inhalten könnt ihr in den Werften Kriegsflotten bauen, die auf die Bedürfnisse eurer Nation zugeschnitten sind. Ein Schiffsdesigner ermöglicht euch die Kontrolle über die verschiedenen Schiffstypen. Diese Schiffe lassen sich zudem auf dem internationalen Markt an andere Länder verkaufen.

Die wichtigsten Neuerungen

Schiffsdesigner: Entwerft Flotten für eure strategischen Ziele, von teuren Hochseekriegsschiffen bis hin zu Schiffen für den Küstenschutz.

Entwerft Flotten für eure strategischen Ziele, von teuren Hochseekriegsschiffen bis hin zu Schiffen für den Küstenschutz. Flaggschiffe: Ihr könnt euer Flaggschiff individuell anpassen und eure Marine damit anführen.

Ihr könnt euer Flaggschiff individuell anpassen und eure Marine damit anführen. Kaufverträge: Verkauft eure Schiffe weltweit, um von euren Fähigkeiten im Schiffsbau zu profitieren.

Verkauft eure Schiffe weltweit, um von euren Fähigkeiten im Schiffsbau zu profitieren. Kanonenbootdiplomatie: Nutzt eure Flotte für neue diplomatische Aktionen, um andere Länder zu beeinflussen.

"The Great Wave" bietet zudem historische Narrative zum japanischen Kaiserreich. Ihr steuert Japan durch die sozialen und politischen Unruhen der späten Edo-Zeit und reagiert auf die Herausforderungen für die Herrschaft der Tokugawa-Samurai. Dabei entscheidet ihr, ob ihr das Land reformiert oder euch gegen Veränderungen auflehnt. Ziel ist es, Japan auf die Weltbühne zu führen, den Einflussbereich über die heimischen Inseln hinaus zu erweitern und mit den Nachbarn um Land und Macht zu konkurrieren.