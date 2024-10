Victoria 3: Neues Immersion Pack

Die East India Company, ein privates Unternehmen, das durch die Macht des britischen Parlaments unterstützt wird, regiert zig Millionen Untertanen in Indien und ist das Gravitationszentrum der Politik in Südasien. Aber eine so grosse und vielfältige Bevölkerung kann nur so lange von ausländischen Anteilseignern regiert werden, bis das Gewicht der Zahlen das historische Schicksal beeinflusst.

In "Victoria 3: Pivot of Empire" vertieft Paradox Interactives historische Gesellschaftssimulation eine der ältesten und reichsten Nationen der Geschichte. Das viktorianische Zeitalter war für Indien eine Zeit des Wandels, und Pivot of Empire beleuchtet die Herausforderungen, mit denen jeder Herrscher dieser grossen und vielfältigen Nation konfrontiert war, darunter die Zersplitterung der Fürstentümer, die Forderungen des Parlaments, die wachsenden Rufe nach indischer Unabhängigkeit und vieles mehr.

"Victoria 3: Pivot of Empire" wird am 21. November 2024 erhältlich sein.