Victoria 3: Nächster Immersion Pack angekündigt

Obwohl das napoleonische Zeitalter vorbei ist, hat der durch die Revolution ausgelöste Nationalismus die Bevölkerung in Ost- und Mitteleuropa in Aufruhr versetzt. Auch wenn es den Heiligen Römischen Kaiser nicht mehr gibt, regiert die Habsburgerkrone in Wien über einen der kulturell vielfältigsten Staaten Europas. Eine deutsche Elite dominiert Dutzende grosser Minderheiten, die alle mehr Kontrolle über ihr Schicksal fordern. Unterdessen eröffnet das geschwächte Osmanische Reich die Möglichkeit, den nationalistischen Enthusiasmus für ein Eingreifen auf dem Balkan zu nutzen.

Am 23. September können Spielerinnen und Spieler mit dem neuen Immersion Pack National Awakening für "Victoria 3" von Paradox Interactive in die Geschichte des Habsburgerreichs und seiner Nachbarn eintauchen. Das Grand-Strategy-Spiel simuliert die dramatische Zeit zwischen der Thronbesteigung von Königin Victoria und den Anfängen des Zweiten Weltkriegs.

Die liberalen Revolutionen des Jahres 1848 waren der Höhepunkt jahrzehntelanger innerer Kämpfe und die Niederschlagung dieser Aufstände erschwerte die österreichische Politik bis zum Zusammenbruch des Kaiserreichs im 20. Jahrhundert. In National Awakening können sich die Spieler durch die Krisen manövrieren, welche die politische Landkarte Europas neu gezeichnet haben.