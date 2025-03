Victoria 3: Neues Add-On angekündigt

Paradox Interactive hat heute erste Details zum kommenden "Victoria 3" Expansion Pass 2 bekannt gegeben und die "Charters of Commerce"-Erweiterung angekündigt. Es ist ein Jahrhundert des Handels, in dem technologische Innovationen und die Ausdehnung des Reiches auf einer Reihe von Märkten neue Waren für die schnell wachsenden Bevölkerungen erschliessen. Handel ist sowohl Ursache als auch Ergebnis imperialen Wachstums und kann sogar eine Waffe im subtilen Spiel der Diplomatie sein. Finde neue Wege, um das Versprechen und das Potenzial von Marktmacht in "Victoria 3: Charters of Commerce" zu nutzen.

"Charters of Commerce" ist ein neues Mechanikenpaket für "Victoria 3", das sich auf die Rolle des Handels in einem Jahrhundert des schnellen Wandels konzentriert. Diese Erweiterung fügt dem Handelssystem mehr Tiefe und Details hinzu, darunter neue Interaktionen mit nationalen Gesellschaften und neue diplomatische Abkommen. Charters of Commerce ist auch der erste grosse DLC des "Victoria 3"-Expansion Pass 2, der eine Reihe von Erweiterungen umfasst, die im Laufe eines Jahres für "Victoria 3" geplant sind.