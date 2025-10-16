Videoverse auch für Konsole

Publisher Ratalaika Games und Entwickler Kinmoku stellen Konsolenfassungen von "Videoverse" in Aussicht. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon. Los geht es aber mit dem offiziellen Trailer:

"Videoverse" erzählt eine nostalgisch angehauchte Geschichte über Freundschaft, Identität und digitale Gemeinschaften in einer alternativen Fassung des Jahres 2003. Im Mittelpunkt steht dabei Emmett, ein junger Videospiel-Enthusiast, welcher sich auf der Online-Plattform Videoverse des fiktiven Kinmoku-Shark-Systems bewegt. Dort tauscht er sich regelmässig mit anderen Spielern aus, entdeckt Fankunst, diskutiert über Rollenspiele wie etwa "Feudal Fantasy" und stösst auf die dunklen Machenschaften des Konzerns hinter der beliebten Konsole.

Das narrative Abenteuer erinnert konzeptionell an frühe Internetzeiten, inspiriert von Plattformen wie zum Beispiel den MSN Messenger, MySpace oder Nintendos Miiverse. Im 16-Bit-Pixelstil gehalten und mit einem atmosphärischen Soundtrack von Clark Aboud untermalt, entsteht somit ein intensives Porträt jener Ära, in der Online-Communities noch persönlicher und ungeschliffener waren.

Spielerische Entscheidungen beeinflussen dabei nicht nur Emmetts Beziehungen, sondern auch den Verlauf der Geschichte und das Schicksal von Videoverse. Die Konsolenfassung bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche, frische Illustrationen und eine komplette japanische Lokalisierung. Entwicklerin Lucy Blundell, bereits bekannt durch "One Night Stand", verbindet emotionale Tiefe mit präzisem Charakterdesign und zeigt, wie Videospiele Menschen verbinden können - auch in einer längst vergangenen digitalen Welt.

"Videoverse" erschien bereits am 7. August 2023 für den PC. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch werden am 14. November versorgt.