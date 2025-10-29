"Viewfinder" erscheint im Dezember auf der Switch

Wer bislang "Viewfinder" hauptsächlich auf einer stationären Konsole oder Computer gesielt hat, der darf sich den Dezember nun rot im Kalender markieren. Wie jüngst bekannt wurde, erscheint die Nintendo Switch-Version des Titels bereits am 3. Dezember im Handel beziehungsweise dem Nintendo eShop.
Bei "Viewfinder" handelt es sich um ein Rätsel- und Knobelspiel, bei dem die Spielenden das Geschehen aus der Ego-Perspektive verfolgen oder erleben. Ursprünglich erschien der Titel am 18. Juli für PlayStation 5 und Steam, während eine PS4-Fassung im Dezember 23 folgte. Microsofts Xbox wurde erst vor wenigen Wochen mit einer eigenen Version bedacht, als "Viewfinder" am 12. August für Xbox Series X|S das digitale Licht der Welt erblickte.
So beschreibt Entwickler Sad Owl Studios das Spiel:
- Realität neu formen – Spielerinnen und Spieler können Fotografien, Gemälde, Skizzen, Screenshots und Postkarten zum Leben erwecken, während sie die Welt umgestalten und entdecken, was die Gründer hinterlassen haben.
- Erkunden heisst Lernen – Durch das Erkunden mehrerer, miteinander verbundener Hub-Welten, die sowohl Gemeinsamkeiten als auch komplexe Unterschiede aufweisen, erfahren die Spieler die Geheimnisse dieser Welt, den Grund ihrer Existenz und die Freiheit zu erschaffen.
- Endlose Erlebnisse – Die Erzählung von Viewfinder wird von den Spielerinnen und Spielern selbst bestimmt und bietet sowohl ein zugängliches Erlebnis für alle, die einfach nur Rätsel lösen möchten, als auch eine tiefgründige, sorgfältig ausgearbeitete Welt für jene, die mehr erfahren wollen.