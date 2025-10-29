"Viewfinder" erscheint im Dezember auf der Switch

Wer bislang "Viewfinder" hauptsächlich auf einer stationären Konsole oder Computer gesielt hat, der darf sich den Dezember nun rot im Kalender markieren. Wie jüngst bekannt wurde, erscheint die Nintendo Switch-Version des Titels bereits am 3. Dezember im Handel beziehungsweise dem Nintendo eShop.

Bei "Viewfinder" handelt es sich um ein Rätsel- und Knobelspiel, bei dem die Spielenden das Geschehen aus der Ego-Perspektive verfolgen oder erleben. Ursprünglich erschien der Titel am 18. Juli für PlayStation 5 und Steam, während eine PS4-Fassung im Dezember 23 folgte. Microsofts Xbox wurde erst vor wenigen Wochen mit einer eigenen Version bedacht, als "Viewfinder" am 12. August für Xbox Series X|S das digitale Licht der Welt erblickte.

So beschreibt Entwickler Sad Owl Studios das Spiel: