Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - Nintendo Switch 2

Die offene Beta für "Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage" ist jetzt live auf Nintendo Switch 2. Das ist die Gelegenheit, das Debüt des legendären 3D-Kampfspiels auf einer Nintendo-Plattform zu erleben.

Die offene Beta läuft ab sofort bis Dienstag, 24. Februar, 15:59 Uhr MEZ und dient dazu, die eingesetzten Netzwerkserver sowie die Crossplay-Performance auf den anderen verfügbaren Plattformen (PlayStation 5, Xbox Series X|S & Steam) prüfen.

Ihr könnt euch die Beta direkt aus dem Nintendo eShop herunterladen; zur Teilnahme ist ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement notwendig.

"Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage" erscheint am 26. März auf der Nintendo Switch 2.